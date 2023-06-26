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Несут смерть не только в Украине: РФ нанесла авиаудара по рынку в Сирии, погибли 11 человек (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Несут смерть не только в Украине: РФ нанесла авиаудара по рынку в Сирии, погибли 11 человек (фото)

РФ уничтожает гражданских не только в Украине, но и в Сирии / Фото: Getty Images

В результате российских авиаударов в Сирии погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе несколько детей. Еще около 30 человек были ранены.

Россия не ограничивается преступлениями против гражданского населения в Украине и снова нанесла удары по Идлибу — находящемуся под контролем сирийской оппозиции региону.

Об этом передает Syriahr.

По предварительной информации, в результате российских авиаударов по провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе несколько детей. В основном все эти люди были убиты на рынке в Джиср-эш-Шугуре. Еще около 30 человек были ранены.

© Getty Images
Фото: Getty Images
Рынок в Джиср-эш-Шугуре, обстрелянный россиянами / © Getty Images
Рынок в Джиср-эш-Шугуре, обстрелянный россиянами / Фото: Getty Images

Другой удар был по пригороду Идлиба. В результате погибли трое мирных жителей и один боец повстанческих формирований.

"Эти российские удары являются самыми смертоносными в Сирии в этом году", — сказал Рами Абдель Рахман, возглавляющий базирующуюся в Великобритании группу "Сирийская обсерватория по правам человека".

Отметим, что если Украину россияне обстреливают баллистическими и крылатыми ракетами издалека, а сами российские пилоты боятся залетать в наше воздушное пространство из-за работы ПВО, то в Сирии летчики чувствуют себя в безопасности и безнаказанно сбрасывают бомбы с самолетов на мирные города.

Ранее издание CNN писало, что российские пилоты в Сирии устраивают провокации в отношении американских летчиков.

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Дата публикации
Просмотры
922
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