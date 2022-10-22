Нет электронной почты: в Великобритании 20 тысяч консерваторов не смогут выбрать премьера

По данным издания, тысячи членов Консервативной партии почтенного возраста могут быть лишены права проголосовать, поскольку за ними не закреплена партийная электронная почта.

В Великобритании около 20 тысяч членов Консервативной партии не смогут принять участие в выборах премьера.

Причина – у них нет партийной электронной почты.

Об этом пишет The Times.

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По данным издания, тысячи членов Консервативной партии почтенного возраста могут быть лишены права проголосовать, поскольку за ними не закреплена партийная электронная почта.

Планируется, что им позвонят по телефону на выходных с призывом создать электронную почту.

Однако выяснилось, что даже те, кто имеет почту, могут быть лишены права выбора, поскольку некоторые консерваторы не получили письма, дающие право голоса. Большинство из них получили подтверждение своего права голоса в четверг вечером, через несколько часов после того, как Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра.

Напомним, в четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. По информации британских СМИ, причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа, повлекшая хаос в экономике, обвалившая фунт стерлингов и не нашедшая поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.

Трасс принесла извинения за "ошибки", но заверила, что будет возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах.

В то же время, недавний опрос среди членов Консервативной партии Британии показывает, что фаворитом среди претендентов на место Лиз Трасс оказался экс-премьер Борис Джонсон.

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