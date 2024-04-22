"Нет места на международной арене": Украина сорвала выступление российского балета в США

Накануне украинцы устроили протест против выступления россиян возле театра балета Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Благодаря усилиям МИДа и украинской общины в США было отменено выступление артистов балета российского Мариинского театра.

Об этом украинский МИД сообщил в Telegram.

В ведомстве отметили, что потерпела неудачу очередная попытка российских художников использовать международную культурную платформу для распространения пропаганды.

Сообщается, что благодаря обращению Генконсульства Украины в Нью-Йорке, а также мероприятиям украинской общины организаторы гала-концерта, посвященного 25-й годовщине престижного балетного конкурса "Молодежный гран-при Америки", отменили выступление артистов балета российского Мариинского театра.

"Российскому театру и культуре нет места на международной арене. Мы будем и дальше работать над культурной изоляцией агрессора", — подчеркнули в МИД Украины.

В США отменили выступление артистов балета российского Мариинского театра/Фото: Телеграм-канал МИД Украины

Заметим, накануне украинцы устроили протест возле театра балета Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке с требованием отменить участие артистов балета российского Мариинского театра в гала-концерте, который должен был состояться 18 и 19 апреля.

Напомним, ранее в апреле по инициативе МИД Украины гастроли российского балета были отменены в Южной Корее.

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.