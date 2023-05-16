"Нет, не настоящий": Буданов объяснил, что выдало двойника Путина в Мариуполе и на параде в Москве

Сколько у главы Кремля двойников и как их различать?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о двойниках главы Кремля Владимире Путине и отметил, что ни в Мариуполе, ни на параде в Москве 9 мая настоящий диктатор не присутствовал.

Об этом говорилось в интервью Буданова блогеру Сергею Иванову.

В первую очередь Кирилл Буданов ответил по поводу визита так называемого президента РФ во временно оккупированный Мариуполь. По его словам, в город приезжал ненастоящий Путин.

"Есть такие физиономические особенности, у каждого человека они уникальны. Большинство знает, что у каждого человека отпечаток пальцев уникален – да не только отпечаток. Форма и рисунок уха, промежуток между глазами – он уникален, его нельзя повторить, скопировать. Если пластикой можно что-то подправить, то глаза можно только растянуть, а в другую сторону – невозможно”, – пояснил Буданов.

Он отметил, что двойника Путина издали уши.

"Это разные люди, просто разные. По ушам посмотрите — там невооруженным глазом все видно. Просто разные уши. Так не бывает — сегодня проснулся с одним ухом, а завтра с другим", — добавил глава Главного управления разведки Минобороны.

На парад 9 мая настоящий Путин тоже не явился.

"Аналогичная ситуация. Три человека периодически появляются. У них повадки разные, у них немного отличается рост. А когда есть крупные планы — все это видно", — отметил Буданов.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уже отмечал, что у Путина есть минимум три двойника. Украинская разведка их уже различает.

Напомним, в Twitter появился аккаунт, утверждающий, что он — "настоящий Путин, а руководит РФ его двойник". Мошенник даже просит у людей деньги, чтобы завершить войну против Украины.

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