"Нет нефти — нет денег": Орбан сделал заявление о "Дружбе" и разблокировании кредита Украине

Венгрия может снять блокаду кредита ЕС / © Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил сигнал от Украины о готовности возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» уже с 20 апреля, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на 90 млрд евро.

Об этом венгерский премьер написал Х.

По его словам, позиция Венгрии остается неизменной: «нет нефти — нет денег». В то же время он отметил, что после возобновления поставок нефти Венгрия не будет препятствовать одобрению кредита.

«Через Брюссель мы получили от Украины сигнал о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу „Дружба“ уже в понедельник при условии, что Венгрия снимет блокаду кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег. Как только поставки нефти будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита. Выплата кредита не накладывает финансовое бремя или обязательства на Венгрию», — написал он.

Орбан также подчеркнул, что выделение средств не создает для Венгрии финансовых обязательств или дополнительной нагрузки.

Напомним, 9 мая Петер Мадяр официально возглавит правительство Венгрии. Однако продолжит ли он покупать российскую нефть или перейдет на альтернативный газопровод «Адрия» через Хорватию, неизвестно.

Между тем , Словакия может заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ, однако не выступает против предоставления кредита Украине на 90 млрд евро.