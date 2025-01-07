"Нет никакого шанса": Трюдо отреагировал на желание Трампа присоединить Канаду к США

Канадский премьер подчеркнул, что партнерство с США взаимовыгодно для обеих стран.

Канада никогда не присоединится к Соединенным Штатам Америки, так как обе страны выиграют от соседства и партнерства.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице на платформе X.

"Нет никакого шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и сообщества в обеих наших странах выиграют от того, что являются крупнейшими партнерами по торговле и безопасности друг для друга", — написал Трюдо.

Его реакция появилась в ответ на заявления будущего президента США Дональда Трампа, который в очередной раз выразил желание расширить территорию Соединенных штатов.

Напомним, Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он назвал Трюдо "губернатором Канады" и предложил стране стать "нашим 51 штатом".

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