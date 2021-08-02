"Нет оправдания": еще две страны обвинили Иран в смертельном нападении на израильский танкер

"Нет оправдания": еще две страны обвинили Иран в смертельном нападении на израильский танкер

Иран осуждает все обвинения в свою сторону.

США и Великобритания в воскресенье, 1 августа, поддержали позицию Израиля относительно ответственности Ирана за смертельное нападение на нефтяной танкер Mercer Street в Омане.

Об этом сообщает The Associated Press.

В частности, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Соединенное Королевство и его союзники планируют скоординированный ответ на атаку, которую Иран с "большой вероятностью" совершил с одним или несколькими беспилотниками.

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"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным, целенаправленным и явным нарушением международного права Ираном, — отметил он. — Иран должен прекратить такие нападения, а судам позволить свободно плавать в соответствии с международным правом".

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что действия иранской стороны "не имеют оправдания". Глава американского Госдепа напомнил, что это не первое нападение и проявление "воинственного поведения" со стороны Тегерана.

"Эти действия угрожают свободе судоходства на этом ключевом водном пути, международному морскому транспорту и торговле, а также жизни тех, кто находится на судах", — высказался он, добавив, что США "уверены", что Иран осуществил атаку, используя беспилотники.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье сообщил, что израильская разведка располагает доказательствами, связывающими Иран с нападением.

"Иран осуществил атаку на судно, — заявил глава израильского правительства. — Агрессивное поведение Ирана опасно не только для Израиля, но вредит глобальным интересам в сфере свободы судоходства и международной торговли".

Между тем Израиль подозревают в совершении серии нападений на Иран и иранское судоходство. Кроме того, недавно крупнейший иранский военный корабль утонул при загадочных обстоятельствах в Оманском заливе.

Напомним, Израиль обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которой погибли двое членов экипажа, в том числе капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 30 июля, когда судно под руководством британской компании Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому магнату Еялю Оферу, находилось у побережья Омана в Аравийском море.

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Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье, 1 августа, опровергло причастность страны к нападению беспилотника на танкер.

"Сионистский режим приносит опасность, террор и насилие. (...) Эти обвинения о причастности Ирана осуждаются Тегераном", — высказался спикер внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

Иран и его союзники-ополченцы ранее использовали так называемые безпилотники-"самоубийцы", которые попадали в цели и взрывали свои боеприпасы. Однако Израиль, Великобритания и США еще не представили ни вещественных доказательств удара, ни разведывательной информации о том, почему они обвиняют Тегеран.

Инцидент с Mercer Street стал первым известным смертельным нападением после нескольких лет атак на коммерческое судоходство в регионе, связанных с напряженностью в отношениях с Ираном из-за расторжения ядерной сделки.

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