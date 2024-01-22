"Нет понимания": в Кремле прокомментировали заявления Трампа о прекращении войны в Украине

В РФ не понимают, как кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет помочь остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.

В Кремле заявили, что не знакомы с намерениями кандидата в президенты США Дональда Трампа "урегулировать" войну в Украине за считанные дни. У Путина не понимают, как политик поможет достичь мира.

Об этом пишут росСМИ.

Как говорится, в РФ не понимают, как кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет помочь остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. В Кремле уверяют, что по этому вопросу не имели контактов с Трампом на дипломатическом уровне.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть выполнимо. Никаких контактов на этот счет не было", — заявил представитель Кремля.

В то же время, Трамп неоднократно уверял, что в случае, если станет президентом США, "урегулирует" войну в Украине, которую развязала РФ, за считанные дни. Кроме того, политик заявлял, что будь он у власти, полномасштабного вторжения удалось бы избежать.

Напомним, что Дональд Трамп действительно верит, что с диктатором Путиным можно договориться о прекращении войны в Украине, потому что смотрит на эту проблему как бизнесмен, а не как политик.

Читайте также: