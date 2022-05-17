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"Нет разницы": Лавров прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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"Нет разницы": Лавров прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Associated Press

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничего не изменит для России.

По мнению Кремля, "эти государства Североатлантический союз уже и так использовал еще до вступления".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут российские средства массовой пропаганды.

"Финляндия, Швеция и другие нейтральные страны уже годами участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток. Поэтому в этом смысле уже наверняка большой разницы нет", — сказал Лавров.

Дипломат государства-оккупанта также заявил, что "Россия будет следить и делать выводы относительно того, как НАТО будет использовать эти территории".

Напомним, российские власти начали наказывать своих военных за поражение в войне против Украины.

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