Оккупационные войска на юге Украины быстро деградируют, а резервов у врага нет.

Российские "военкоры" жалуются, что захватчики на Юге Украины серьезно ограничены. В то же время официальные источники представляют российские оборонные операции значительно эффективнее, чем они есть на самом деле.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Живой силы не хватает

Так, российские мобилизованные, сосредоточенные в Запорожской области, находятся на передовой с октября 2022 без ротации. Этот личный состав не смогли вывести с позиций, потому что нет людей для их замены.

"Российским силам, вероятно, не хватает боеспособных резервов. Отказ от проведения какой-либо ротации может привести к более быстрой деградации российских формирований, обороняющихся от украинских контрнаступлений на юге Украины", – прогнозируют аналитики.

Кроме того, "военкоры" обвиняют российских пилотов в нанесении ударов по уже уничтоженной украинской военной технике. Они считают, что минобороны России может использовать это для фейковых заявлений об успехах и "безумных потерях украинцев". К этому Кремль прибегал и раньше – завышал потери украинской бронетехники, чтобы изобразить российские оборонные операции как чрезвычайно эффективные.

Накануне специалисты Института сообщали, что ВСУ системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Украинские военные совершили контрнаступательные операции на пяти участках фронта и успешно нанесли ракетные удары по тылу врага.

В частности, Силы обороны преуспевают на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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