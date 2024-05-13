"Нет России!": в центре Тбилиси протестующие против скандального законопроекта перекрыли проспект

Люди планируют остаться на улице ночью.
Противники закона об "иноагентах" собрались у здания парламента Грузии.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Автомобильное движение на тбилисском проспекте Руставели перекрыто.
Демонстранты планируют провести ночь у здания парламента, где в 9 утра 13 мая 2024 года должно состояться заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении обсудят законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
"Мы собираемся и остаемся на ночь, потому что к утру 13 мая власти назначили комитетские слушания по "российскому закону", чтобы подготовить его к голосованию в третьем чтении. Поскольку нам придется остаться на ночь, мы взяли с собой спальные мешки, небольшие палатки, пауэрбанки, противогазы, очки и все вещи, которые помогут нам оставаться в безопасности. С нашим неутомимым единством в любви к стране – давайте вместе проведем ночь, а утром не позволим депутатам "Мечты" войти в здание парламента и продолжать действовать вопреки воле народа, Евросоюза и Конституции. Да Европе! Нет русскому закону!" – заявляют организаторы митинга.
У здания законодательного органа мобилизованы дополнительные силы полиции. Они закрыли ворота парламента с внутренней стороны металлическими заграждениями. По данным телекомпании Formula, силовики буквально заварили входы в здание.
Ранее министр внутренних дел Грузии рассказал об ожидаемой эскалации ситуации в Тбилиси. Вахтанг Гомелаури предупредил, что групповая блокировка гособъектов особого веса карается лишением свободы сроком до 4 лет. Министр сказал, что "непропорционально лояльной практики в этом вопросе больше не будет" и все, кто будет мешать депутатам войти в парламент, попадут под статью 222 УК.
Отметим, что "Грузинская мечта" планирует принять закон об "иноагентах" в третьем чтении на заседании сессии парламента 14 мая. Президент Зурабишвили ранее пообещала наложить вето на законопроект. Власти же заявили, что могут учесть "содержательные рекомендации" от западных партнеров в рамках механизма вето.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о протестах в стране.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Грузии в результате протестов пострадали 8 человек.
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