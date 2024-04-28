"Нет – российскому закону! Да – Европе": в Тбилиси возобновили акцию против законопроекта об "иноагентах"

В Тбилиси проходит очередная акция противников закона "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом говорится в репортаже "Эха Кавказа".

"Нет — российскому закону! Да — Европе", — под таким лозунгом в Тбилиси проходит акция против продвигающего "Грузинская мечта" законопроекта.

В организованном неправительственным сектором и молодежными движениями "Европейском марше" принимают участие представители оппозиции, гражданские активисты и рядовые граждане.

"Мы хотим, чтобы Грузия была страной-членом Евросоюза, сейчас у нас есть окно для этого процесса, которое может закрыться. Это российский закон, а Россия всегда была нашим врагом, плохо поступала с нами еще со времен "Георгиевского трактата" и всегда выступала против нас. Поэтому мы не хотим, чтобы что-то нас объединяло с Россией, весь Запад сделал по этому поводу заявление – опасность грозит даже визовому режиму с ЕС. – заявила одна из участниц митинга.

"Грузинская мечта" нарушает Конституцию, продолжая продвигать закон, ставящий под угрозу европейское будущее государства, заявляет член "Еврооптимистов" Хатия Деканоидзе:

"Если власти Грузии примут этот закон, возникнут очень тяжелые последствия, когда об этом говорит наш стратегический партнер – США, с которым у нас 30-летние отношения, Мдинарадзе заявляет, что "Мрия" готова пожертвовать ради этого закона Евросоюзом и отношения с Америкой… Сейчас тот момент, когда мы все должны бороться сплоченно против этого закона", – сказала она.

После завершения выступления организаторов и лидеров акции, ее участники направились в сторону парламента и оцепили здание законодательного органа символической "живой цепью". В МВД, между тем, призывали присутствующих соблюдать порядок.

"Завтра будет всенародное собрание, которое превзойдет даже наши ожидания по количеству людей. Приглашаем всех, кто ценит свою землю, язык и веру, национальную самобытность, традиции, настоящее и настоящее европейское будущее своей страны, присоединиться к завтрашнему митингу… Мы начнем собираться в 18 :00. Вы можете себе представить, что за полчаса соберется более 100 тысяч человек?», – сказал Мдинарадзе.

В сегодняшней акции принял участие и депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили, назвавший запланированную на 29 акцию "позором".

Напомним, ранее МИД Украины отреагировало на пренебрежительный контекст, в котором было употреблено название нашей страны.

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