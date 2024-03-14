Нет смысла заключать соглашения с РФ – посол США сделал жесткое заявление

По мнению Майкла Карпентера, нарушение Россией международных договоренностей сводит на нет возможность заключения с ней любых соглашений в будущем.

Представитель США Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене подверг критике Россию за несоблюдение общепринятых правил межгосударственного поведения и поставил под сомнение целесообразность договариваться с ней о чем-либо в таких условиях.

Об этом сообщает Укринформ.

"Подумайте только о количестве обязательств, которые были нарушены Российской Федерацией за последние несколько лет: Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, Конвенция о химическом оружии, Женевские конвенции, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и политических правах... Я могу продолжать и продолжать», – заявил Карпентер.

По словам посла, "Россия пошла еще дальше" и подвергла сомнению саму необходимость соблюдения правил межгосударственного поведения. Карпентер отметил, что Путин проявил пренебрежение к согласованным правилам международных отношений, назвав их "мусором", а глава российского МИД Лавров отказался признавать "пресловутый порядок, основанный на правилах".

Посол также вспомнил, что делегация России на Форуме по безопасности сотрудничества тоже насмехалась над международными нормами поведения, и назвала их "порядком, основанным на дураках".

"И это не просто слова. Существует последовательная модель поведения, которая их подтверждает", – заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Карпентер обратил внимание участников заседания, что 4 марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Медведев заявил, что "Украина — это, безусловно, Россия".

"Но мы все знаем, что в Будапештском меморандуме 1994 года Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Итак, вопрос заключается в том, на какие обязательства, взятые на себя Российской Федерацией, мы можем рассчитывать сегодня? Есть ли они вообще?" – спросил посол.

Также он напомнил слова Путина о "мировом порядке, основанном на правилах". Тогда президент России сказал, что "таких правил не существует, и в реальности они меняются каждый день в зависимости от текущей политической повестки дня и временных интересов тех, кто об этом говорит".

Глава миссии США при ОБСЕ подчеркнул, что подобные заявления лидера РФ и его окружения — "это не просто теория", это последовательность конкретных действий, которые уже разрушили жизнь миллионов украинцев.

"Российские лидеры утверждают, что Запад применяет порядок, основанный на правилах, избирательно. Но именно Россия является олицетворением выборочного соблюдения правил… Как мы можем заключать соглашения с государством, которое признает правила лишь тогда, когда они способствуют его узким интересам, игнорируя все те, что способствует глобальному миру, безопасности и человеческому достоинству?" – обратился к членам совета ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, Россия презирает общие обязательства и международное право. И в такой ситуации крайне важно, как ОБСЕ отреагирует на это.

"Будем ли мы делать вид, что новые "договоренности" и обязательства возможны? Или сначала будем настаивать на полной ответственности? Притворяемся ли, что компромисс все еще возможен, или настаиваем на том, что наши принципы не могут быть скомпрометированы? То, как мы реагируем, имеет огромные последствия для будущего этой организации", – подчеркнул представитель США.

Напомним, с 2014 года Россия нарушила около 400 международных договоров, одной из сторон в которых Украина, в частности Будапештский Меморандум, Устав Организации объединенных наций, ряд конвенций ООН и Хельсинкские соглашения.

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