Нет такого понятия как Приднестровье: как в Молдове работают российские агенты

Молдавские журналисты-расследователи в сотрудничестве с изданиями 60 стран Европы и Соединенных Штатов узнали о российской стратегии влияния на Молдову, разработанной в Кремле около двух лет назад. Там отмечается, что Россия планировала до 2030 установить политический контроль над Молдовой. Что-то подобное мы уже видели с Беларусью, Россия тоже планировала к 2030 году ее едва ли не оккупировать.

Как работают российские агенты в Молдове и как решить эту проблему с Приднестровьем, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

"Проблема Приднестровья закончится с проблемой России. Когда Россия прекратит свое существование в том виде, в каком она сейчас есть, когда окончательно будет уничтожена ее военная мощь, я думаю, с Приднестровьем в тот же день так же все закончится. Поэтому что нет такого понятия как Приднестровье. Там есть кучка чиновников, паразитирующих уже 30 лет на преступных схемах. Есть каких-то полторы тысячи военнослужащих, считающих себя гражданами РФ, хотя две трети из них родились в Приднестровье и никакого отношения к России не имеют, кроме того, что они получили там паспорта", — отметил он.

По словам Ягуна, количество людей, которые готовы с оружием в руках отстаивать интересы России в Приднестровье, не просто критически мало, оно мизерное. Поэтому Приднестровье вообще как некую боевую единицу нужно забыть, говорит он.

"Я не знаю, кто постоянно подыгрывает этой теме. То, что касается российской территории в Молдове, они упустили тот момент, когда можно было это сделать. Сейчас активно включились службы наших партнеров, украинская спецслужба, активно помогают властям Молдовы разоблачать возможную агентуру России в среде тех или иных политических структур, ведется правильная работа с местным населением, ликвидируются те ячейки, которые могут быть нестабильными, они знают поименно, кто может за что отвечать, есть задокументированные факты передачи средств, понимание, через кого эти средства передаются, кто за этим всем стоит. Они активно начали работать в информационном поле", — отметил Ягун.

Генерал-майор запаса отметил, что у Молдовы нет границы с Россией и Россия ничего не может сделать. Десант не смог высадиться на пляжах Одессы, а пройти несколько десятков километров к границе с Молдовой они точно не смогут. То есть это все фантастика в больном воображении российских генералов, добавил Ягун.

Напомним, журналисты опубликовали план Кремля по захвату Молдовы. Стратегическими целями России является принуждение Кишинева к вступлению в ОДКБ и участию в Евразийском экономическом союзе.

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