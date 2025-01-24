"Нет у нас в Рязани больше завода": в Сети распространяют кадры взрывов на НПЗ

Неизвестные беспилотники атаковали завод.
"Нет у нас в Рязани больше завода": так в соцсетях комментируют взрывные кадры пожара на НПЗ.
Об этом информируют рос"СМИ".
В сети распространяют кадры пожара на рязанском НПЗ.
На них видно, что в Рязани начался пожар, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара неподалеку друг от друга.
В начале января московский суд принял "Яндекс" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти".
Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не стал уточнять, была ли НПЗ целью нападения и какая там сейчас ситуация.
Также в ночь на 24 января 2025 атаки подверглись почти все приграничные регионы России, а также соседние с Рязанской Тульская и Московская области.
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