"Нет у нас в Рязани больше завода": в Сети распространяют кадры взрывов на НПЗ

"Нет у нас в Рязани больше завода": так в соцсетях комментируют взрывные кадры пожара на НПЗ.

Об этом информируют рос"СМИ".

В сети распространяют кадры пожара на рязанском НПЗ.

На них видно, что в Рязани начался пожар, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара неподалеку друг от друга.

В начале января московский суд принял "Яндекс" скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти".

Глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не стал уточнять, была ли НПЗ целью нападения и какая там сейчас ситуация.

Также в ночь на 24 января 2025 атаки подверглись почти все приграничные регионы России, а также соседние с Рязанской Тульская и Московская области.

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