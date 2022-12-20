"Нет в***е": в России все же наказали девушку за "провокативную" надпись на асфальте о "рыбе"

Ранее девушке удалось доказать, что она протестовала против воблы, а не против войны.

Во вторник, 20 декабря, Центральный районный суд Тюмени постановил, что гражданка РФ Алиса Климентова, против которой было открыто дело за надпись "Нет в***е", должна заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"В суде решили, что под фразой "Нет в***е" Алиса имела в виду совсем не рыбу. Девушку признали виновной в дискредитации ВС РФ и теперь ей придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей", – сообщает Baza.

Административное производство через надпись на асфальте

В начале осени в Тюмени полицейские задержали россиянку и составили на нее административный протокол из-за надписи, которую она сделала на асфальте синим мелом. Правоохранители утверждали, что девушка написала "Нет войне" и дискредитировала тем самым российскую армию. Ей грозил штраф в сумме от 30 до 50 тысяч рублей.

Уже в сентябре Центральный районный суд российского города Тюмени принял решение прекратить административное дело о "дискредитации вооруженных сил РФ" против жительницы города, написавшей на асфальте наполовину "запиканый" точками лозунг "Нет в***е".

Однако в ноябре Тюменский областной суд упразднил решение Центрального районного суда города и направил на новое рассмотрение дело о "дискредитации армии".

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