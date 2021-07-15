"Нет вакцинному яду": тысячи людей вышли на протесты против COVID-прививок в Греции

"Нет вакцинному яду": тысячи людей вышли на протесты против COVID-прививок в Греции

Это самые массовые демонстрации противников вакцинации от коронавируса в Греции.

В Греции в среду, 14 июля, около четырех тысяч человек протестовали перед парламентом в Афинах против COVID-ограничений для невакцинированных граждан.

Об этом со ссылкой на греческие СМИ сообщает информагентство dpa.

Кроме того, сотни людей вышли на акции протеста в Салониках и Гераклионе (столица острова Крит), требуя оставить за ними право не вакцинироваться от коронавируса.

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Как пишет АР, людей также возмутило намерение правительства разрешить прививки для несовершеннолетних от 15 лет с согласия родителей. Протестующие скандировали, в частности, "Руки прочь от наших детей" и "Мы говорим нет вакцинному яду".

Отмечается, что это самые массовые демонстрации противников вакцинации от коронавируса в Греции.

Консервативное правительство Греции 12 июля объявило, что только привитые от коронавируса греки смогут находиться в закрытых помещениях баров и ресторанов, а также посещать учреждения культуры.

Власти также сделали прививку от COVID-19 обязательной для медработников, персонала домов престарелых, военнообязанных и профессиональных военных.

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Между тем в течение последних 10 дней в Греции резко увеличилась количество новых заражений коронавирусом. Эксперты объясняют это ослаблением ограничений, активной ночной жизнью в стране и, как следствие, большим количеством заражений среди молодежи.

В связи с этим с 15 июля в греческих барах и ресторанах запрещено собираться группами и танцевать. Посетителям теперь можно только сидеть за столиками. К тому же, барам и ресторанам запретили заполнять все места для гостей.

На спортивные мероприятия на стадионах вход разрешен только привитым от коронавируса.

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