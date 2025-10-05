Нетаньяху дал ХАМАС несколько дней на переговоры о заложниках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС остается лишь несколько дней, чтобы договориться об освобождении заложников. В противном случае группировка будет разоружена — дипломатическим или военным путем.

Об этом пишет The Times of Israel.

Нетаньяху во время короткого обращения отметил, что единственная причина готовности ХАМАС вести переговоры — это жесткое давление со стороны Израиля и его союзников.

«Изменение позиции ХАМАСа произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению, которое мы оказывали», — заявил он.

По словам израильского премьера, освобождение всех заложников возможно без вывода израильских войск из Сектора Газы.

Он также сообщил, что дал разрешение делегации во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Каир для согласования «технических деталей» договоренности.

«Мы и наши американские друзья намерены ограничить переговоры несколькими днями», — сказал Нетаньяху.

Кроме того, он очертил следующий этап соглашения: «ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован».

По его словам, это произойдет либо в рамках дипломатического урегулирования по плану президента США Дональда Трампа, либо военными действиями Израиля.

Нетаньяху также поблагодарил Трампа за поддержку и отметил его сегодняшнее заявление, в котором президент подчеркнул, что не потерпит проволочек со стороны ХАМАС.

Ранее сообщалось, что группировка ХАМАС заявила, что не согласна с отдельными положениями мирного плана Дональда Трампа, в частности с созданием «Совета мира» для управления Сектором Газа и требованием полного разоружения.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что группировка ХАМАС якобы готова к длительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газа.