Нетаньяху обещает рассмотреть вопрос предоставления Украине оружия, если снова станет премьером Израиля

Также он упомянул об использовании Россией иранских беспилотников против Украины и призвал не снимать санкции с Ирана.

Глава израильской оппозиционной партии "Ликуд", бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если снова возглавит правительство.

Об этом информирует Israel National News.

В воскресенье Нетаньяху подтвердил свою готовность рассмотреть вопрос о передаче оружия Киеву, если его выберут, но уточнил, что не берет на себя никаких обязательств по этому поводу.

Также читайте В Израиле выразили соболезнования по поводу убитых россиянами украинцев, но снова отказали в оружии

Также он упомянул об использовании Россией иранских беспилотников против Украины. Нетаньяху подчеркнул, если санкции с Тегерана будут сняты с новым ядерным соглашением, угроза изготовления новых таких дронов резко возрастет.

"Это смертоносное оружие, и его используют способом, который не следует использовать, то есть для нападения на мирных жителей. Те, кто выступал за ядерное соглашение с Ираном, могут почувствовать вкус того, что их ждет.

Вы собираетесь дать аятоллам ядерное оружие? Вы собираетесь заключать с ними соглашение, которое даст им сотни миллиардов долларов, чтобы они могли производить больше этих смертоносных беспилотников", – сказал Нетаньяху.

Слова политика повторяют его позицию, изложенную в недавнем интервью USA Today, в котором он сказал, что рассмотрит вопрос о поставках оружия Украине, когда придет к власти.

Нетаньяху состоял в должности премьер-министра Израиля 15 лет – с 1996 до 1999 года и с 2009 до 2021 года. Политик снова может возглавить правительство.

Позиция Израиля по поводу войны в Украине

Отметим, что Израиль с самого начала полномасштабного вторжения РФ воздерживался на оказание летальной помощи Киеву.

Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".

В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

В Израиле заявили, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отражают полную картину". В частности, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, мол, его страна оказывает немалую гуманитарную помощь Украине. В частности, речь идет о психологической поддержке.

Однако недавно The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине бороться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, утверждают журналисты.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты от иранских дронов, не упомянул.

Израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники сообщило, что запланированные телефонные переговоры министра обороны Израиля Бени Ганца и его украинского коллеги Алексея Резникова якобы были отменены за несколько часов до назначенного времени израильской стороной. В издании пишут, что незадолго до вероятной отмены разговора Россия возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.