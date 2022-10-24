Нетаньяху обещает рассмотреть вопрос предоставления Украине оружия, если снова станет премьером Израиля

Также он упомянул об использовании Россией иранских беспилотников против Украины и призвал не снимать санкции с Ирана.
Глава израильской оппозиционной партии "Ликуд", бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия в случае, если снова возглавит правительство.
Об этом информирует Israel National News.
В воскресенье Нетаньяху подтвердил свою готовность рассмотреть вопрос о передаче оружия Киеву, если его выберут, но уточнил, что не берет на себя никаких обязательств по этому поводу.
Также он упомянул об использовании Россией иранских беспилотников против Украины. Нетаньяху подчеркнул, если санкции с Тегерана будут сняты с новым ядерным соглашением, угроза изготовления новых таких дронов резко возрастет.
"Это смертоносное оружие, и его используют способом, который не следует использовать, то есть для нападения на мирных жителей. Те, кто выступал за ядерное соглашение с Ираном, могут почувствовать вкус того, что их ждет.
Вы собираетесь дать аятоллам ядерное оружие? Вы собираетесь заключать с ними соглашение, которое даст им сотни миллиардов долларов, чтобы они могли производить больше этих смертоносных беспилотников", – сказал Нетаньяху.
Слова политика повторяют его позицию, изложенную в недавнем интервью USA Today, в котором он сказал, что рассмотрит вопрос о поставках оружия Украине, когда придет к власти.
Нетаньяху состоял в должности премьер-министра Израиля 15 лет – с 1996 до 1999 года и с 2009 до 2021 года. Политик снова может возглавить правительство.
Позиция Израиля по поводу войны в Украине
Отметим, что Израиль с самого начала полномасштабного вторжения РФ воздерживался на оказание летальной помощи Киеву.
Ранее Киев просил Израиль поставить системы противовоздушной обороны, учитывая успех израильского "Железного купола", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль пока отказался от этого, не желая "провоцировать Россию".
В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.
В Израиле заявили, что слова президента Владимира Зеленского об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива "не отражают полную картину". В частности, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, мол, его страна оказывает немалую гуманитарную помощь Украине. В частности, речь идет о психологической поддержке.
Однако недавно The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине бороться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, утверждают журналисты.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты от иранских дронов, не упомянул.
Израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники сообщило, что запланированные телефонные переговоры министра обороны Израиля Бени Ганца и его украинского коллеги Алексея Резникова якобы были отменены за несколько часов до назначенного времени израильской стороной. В издании пишут, что незадолго до вероятной отмены разговора Россия возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.