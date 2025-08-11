- Дата публикации
Нетаньяху обсудил с Трампом новое наступление на Газу
Биньямин Нетаньяху рассказал Дональду Трампу о намерении взять под контроль последние опорные пункты ХАМАС в Секторе Газы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом новые планы израильской армии по наступлению на Сектор Газа.
Об этом сообщает Reuters .
В офисе Нетаньяху уточнили, что разговор касался операции по взятию под контроль остальных опорных пунктов ХАМАС.
«Цель — покончить с войной, обеспечить освобождение заложников и разгромить ХАМАС», — говорится в сообщении канцелярии.
В тот же день премьер Израиля заявил, что новое наступление направлено на ликвидацию двух последних опорных пунктов группировки в Газе.
Нетаньяху подчеркнул, что это единственный вариант, ведь ХАМАС отказывается сложить оружие.
В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что не разоружятся, пока не будет создано независимое палестинское государство.
Ранее сообщалось, что США и Катар работают над общим соглашением, которое может остановить боевые действия в Газе .
Мы ранее информировали, что Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры между Израилем и ХАМАС .