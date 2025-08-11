ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

Нетаньяху обсудил с Трампом новое наступление на Газу

Биньямин Нетаньяху рассказал Дональду Трампу о намерении взять под контроль последние опорные пункты ХАМАС в Секторе Газы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом новые планы израильской армии по наступлению на Сектор Газа.

Об этом сообщает Reuters .

В офисе Нетаньяху уточнили, что разговор касался операции по взятию под контроль остальных опорных пунктов ХАМАС.

«Цель — покончить с войной, обеспечить освобождение заложников и разгромить ХАМАС», — говорится в сообщении канцелярии.

В тот же день премьер Израиля заявил, что новое наступление направлено на ликвидацию двух последних опорных пунктов группировки в Газе.

Нетаньяху подчеркнул, что это единственный вариант, ведь ХАМАС отказывается сложить оружие.

В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что не разоружятся, пока не будет создано независимое палестинское государство.

Ранее сообщалось, что США и Катар работают над общим соглашением, которое может остановить боевые действия в Газе .

Мы ранее информировали, что Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры между Израилем и ХАМАС .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie