Нетаньяху обсудил с Трампом новое наступление на Газу

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом новые планы израильской армии по наступлению на Сектор Газа.

Об этом сообщает Reuters .

В офисе Нетаньяху уточнили, что разговор касался операции по взятию под контроль остальных опорных пунктов ХАМАС.

«Цель — покончить с войной, обеспечить освобождение заложников и разгромить ХАМАС», — говорится в сообщении канцелярии.

В тот же день премьер Израиля заявил, что новое наступление направлено на ликвидацию двух последних опорных пунктов группировки в Газе.

Нетаньяху подчеркнул, что это единственный вариант, ведь ХАМАС отказывается сложить оружие.

В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что не разоружятся, пока не будет создано независимое палестинское государство.

Ранее сообщалось, что США и Катар работают над общим соглашением, которое может остановить боевые действия в Газе .

Мы ранее информировали, что Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры между Израилем и ХАМАС .