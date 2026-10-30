Нетаньяху обвинил арабские партии в «краже» выборов: его блок потерял большинство в парламенте

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

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Партия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Likud усилила заявления о якобы фальсификации на парламентских выборах. Политическая сила утверждает, что партии, возглавляемые арабскими политиками, могли получить преимущество благодаря вмешательству из-за границы.

Об этом сообщает Associated Press.

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Представители оппозиции обвинили главу правительства в разжигании вражды против арабского населения. По их мнению, он пытается подвергнуть сомнению легитимность выборов после значительного успеха арабских политических сил.

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По данным AP, если оппозиционные партии договорятся о сотрудничестве с арабскими фракциями, они потенциально могут сформировать парламентское большинство. Однако такой союз был бы необычен для израильской политики и мог бы вызвать серьезные политические споры.

Обнародованные в четверг результаты показали, что блок Нетаньяху получил 53 места из 120 в Кнессете. Для сравнения, на пике своей поддержки в предыдущем созыве у него было 68 мандатов. Главный оппозиционный блок получил 48 мест, а еще 19 получили партии, возглавляемые арабскими политиками.

Подсчет голосов уже завершен, однако результаты должны пройти официальное утверждение. После этого их передадут президенту Израиля — это планируют сделать в следующую среду.

Likud начала заявлять о возможных нарушениях со стороны арабских партий сразу после обнародования экзитполов, подтвердивших поражение Нетаньяху на вторник. Риторика партии ужесточилась после заявления главы избирательной комиссии Израиля, судьи Верховного суда Ноама Солберга. Он сообщил о полученных «серьезных подозрениях» относительно возможного иностранного вмешательства.

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В письме в службу безопасности Shin Bet Солберг признал, что не имеет возможности самостоятельно проверить эти утверждения. В то же время из-за серьезности информации он попросил спецслужбу провести соответствующее расследование.

В ответ Likud обнародовала резкое заявление, в котором утверждала: «Выборы в Израиле были сфальсифицированы!»

В партии также заявили, что вероятное вмешательство якобы имело целью способствовать «иностранному захвату Кнессета, исламизации Израиля и свержению правого правительства». Никаких доказательств подтверждения этих обвинений в заявлении не привели.

Израильские медиа сообщили, что представители партии Нетаньяху связывали возможное вмешательство с Катаром. В стране его часто обвиняют в поддержке ХАМАС — действующей в секторе Газы террористической группировки.

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Доха категорически отвергла эти утверждения, назвав их «бессмысленными и опасными».

В пятницу избирательная комиссия обнародовала результаты голосования и пояснила, что расследование возможного вмешательства основывается на секретных разведывательных данных. Исполняющий обязанности генерального директора комиссии Дин Ливне в видеообращении не стал раскрывать подробностей, но подчеркнул, что сообщения о расследовании были «совершенно безосновательными».

«Это не влияет на окончательные результаты, которые будут представлены президенту, и не касается ни одной конкретной группы населения», — заявил он.

Главный оппонент Нетаньяху, бывший командующий израильскими вооруженными силами Гади Эйзенкот, заявил, что Likud пытается поставить под сомнение результаты голосования, поскольку потерпела поражение.

«Они делают это потому, что проиграли», — сказал он.

Эйзенкот также иронически прокомментировал обвинения в иностранном вмешательстве: «Я приветствую то, что Нетаньяху наконец-то осуждает вмешательство Катара в дела Государства Израиль».

Как отмечает Associated Press, ранее ближайших соратников Нетаньяху уже обвиняли в получении средств от Катара.

По оценке агентства, подвергая сомнению результаты выборов, премьер может пытаться помешать формированию коалиции между его политическими соперниками и арабскими партиями. Нетаньяху намекнул, что сотрудничество Эйзенкота с арабскими политическими силами, которые могли бы обеспечить необходимую поддержку для устранения действующего правительства, было бы предательством.

Лидер арабской партии Ra’am Мансур Аббас приветствовал начало расследования возможного вмешательства. Он заверил, что его политическая сила не имеет отношения к этому делу, и в то же время обвинил Нетаньяху в разжигании вражды.

Президент Израиля Исаак Герцог назвал ситуацию «хрупким моментом» и призвал провести полное расследование. Он также предостерег от попыток возлагать ответственность на все сообщество.

«Мы не должны запятнать репутацию целого сообщества, которое стремилось реализовать свое право голоса и активно участвовать в демократическом процессе», — подчеркнул Герцог.

По оценке Associated Press, результаты выборов поставили израильские политические силы перед сложным выбором. В ближайшие недели станет ясно, согласятся ли некоторые еврейские партии на исторический союз с арабскими политическими силами, или отдельные оппоненты Нетаньяху изменят свою позицию и присоединятся к его лагерю.

Для контроля над Кнессетом необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата. Пока ни один из политических блоков не имеет достаточного количества мандатов, Нетаньяху остается на должности премьер-министра.

Если он потеряет власть, это может открыть путь новым юридическим и политическим процессам. В частности, речь идет о многолетних обвинениях в коррупции, а также возможном расследовании провалов в системе безопасности, предшествовавших нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.

В то же время, арабские партии могут усилить свое влияние даже без непосредственного участия в правительственной коалиции. Поддержав других оппонентов Нетаньяху, они потенциально способны влиять на избрание нового главы Кнессета. Эта должность позволяет контролировать парламентскую повестку дня и влиять на рассмотрение законопроектов еще до формирования нового правительства.

Если после нескольких попыток политическим силам так и не удастся договориться о создании кабинета министров, в начале следующего года Израиль может столкнуться с необходимостью досрочных выборов.

Возможное повторное голосование поднимает и другие вопросы: придут ли арабские граждане на избирательные участки так же массово, как в этот раз, и снова ли десятки тысяч израильтян будут возвращаться из-за границы, чтобы проголосовать. Как пишет AP, многие граждане заявляли, что решили приехать на выборы, стараясь не допустить дальнейшего пребывания Нетаньяху у власти.

Ранее сообщалось, что результаты экзитполей трех израильских телеканалов свидетельствуют, что ни его союзники, ни оппозиция не набирают 61 место, необходимое для формирования коалиции.

Мы ранее информировали, что одним из главных результатов выборов в Израиле может стать ужесточение представительства в парламенте арабского населения страны.

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