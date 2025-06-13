ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1602
Время на прочтение
1 мин

Нетаньяху оставил "записку к Богу" перед ударом по Ирану: что написал премьер Израиля (фото)

В записке была ссылка на яркий библейский стих с намеком на решительность.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху у Стены плача

Накануне атаки на ядерные объекты Ирана в рамках операции «Восходящий лев» премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил Стену Плача в Иерусалиме. Здесь он помолился и по традиции поместил записку между камней.

В пятницу, 13 июня, офис израильского премьера обнародовал фотографию, на которой он вставлял рукописное послание в щели святого места.

В комментарий к фото говорится, что в записке была ссылка на яркий библейский стих: «Вот народ, который поднимается, как львица, и, как лев, возвышается».

Этот стих из библейской книги Числа имеет продолжение: «Он не ляжет, пока не будет пожирать добычу и пока не будет пить кровь убитых».

Таким образом премьер-министр Израиля не только не только намекнул на название операции «Восходящий лев», но и подчеркнул решимость Израиля перед самой амбициозной военной операцией за последние годы.

Западная стена имеет глубокое религиозное значение для евреев. Будучи единственным сохранившимся сооружением Второго Храма, она является местом для молитвы, созерцания и духовной связи.

Это место популярно, поскольку люди традиционно размещают записки в трещинах стены, веря, что там находится божественное присутствие, и молитвы обращаются непосредственно к Богу.

Напомним, Израиль в пятницу, 13 июня, нанес серии ударов по всему Ирану, заявив, что атаковал ядерные объекты и ракетные заводы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie