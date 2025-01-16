Нетаньяху отказывается утвердить соглашение о прекращении огня в Газе: какая причина

Кабинет министров Израиля не соберется, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС согласился со всеми пунктами соглашения.

В офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявили, что не утвердят соглашение о прекращении огня, пока ХАМАС не остановит "кризис, который возник в последнюю минуту".

Об этом сообщило издание Politico.

"ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей и создает кризис в последнюю минуту, который препятствует достижению соглашения. Кабинет министров Израиля не соберется до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения", — говорится в заявлении.

Ранее израильское правительство планировало провести заседание 16 января для одобрения соглашения, которое предусматривает прекращение огня и освобождение заложников. Договоренность была достигнута при содействии США, Катара и Египта.

"После израильского заявления высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришек отрицает обвинения в том, что его группировка отступила от некоторых деталей соглашения, и заявил, что она обязана соблюдать соглашение", — сообщает издание Politico, ссылаясь на местные СМИ.

Напомним, Израиль и ХАМАС договорились о соглашении приостановить боевые действия в Газе и постепенно освободить заложников и палестинских заключенных.

Читайте также: