Нетаньяху пригрозил ХАМАС адом, если боевики не сложат оружие

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов дать шанс миру после заключения соглашения с ХАМАС, но подчеркнул: боевики должны сдать оружие, иначе «все превратится в ад».

Об этом он сказал в интервью CBS после визита бывшего президента США Дональда Трампа в Тель-Авив. Трамп презентовал 20-пунктный план мирного урегулирования ситуации в Газе, предусматривающий прекращение войны и постепенную демилитаризацию палестинского анклава.

«Сначала ХАМАС должно сдать свое оружие. Во-вторых, нужно убедиться, что в Газе нет заводов с оружием и контрабандного перемещения — это и есть демилитаризация», — сказал Нетаньяху.

По его словам, Трамп предупредил, что если ХАМАС не откажется от вооружения, США «разоружат их сами», даже если это потребует насилия. Нетаньяху добавил, что надеется избежать этого сценария, но Израиль «готов к любому развитию событий».

Мирное соглашение, заключенное при посредничестве администрации Трампа, предусматривает освобождение всех 20 живых израильских заложников в обмен на около 2000 палестинских заключенных. ХАМАС также передал останки нескольких погибших израильтян.

План включает постепенное выведение израильских войск из части Газы, восстановление гуманитарной помощи и последующие переговоры о статусе палестинской государственности. Однако ключевые вопросы – кто будет контролировать Газу после войны и как обеспечить полную демилитаризацию – остаются открытыми.

Нетаньяху заявил, что мир возможен, вспомнив пример Авраамовых соглашений, благодаря которым Израиль нормализовал отношения с несколькими арабскими государствами. «Мы можем расширить этот мир. Это будет самый большой подарок людям Израиля, региона и мира», - подчеркнул он.

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям «Красного креста» первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газы.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.