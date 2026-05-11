Мир
31
1 мин

Нетаньяху провел срочный разговор с Трампом на фоне напряженных переговоров с Ираном

Трамп и Нетаньяху поддерживают постоянный контакт в рамках усилий США по продвижению переговоров с Ираном о прекращении огня.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / © Bloomberg

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне реакции Ирана на американское предложение о прекращении огня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам израильского чиновника и источника CNN, осведомленного о ходе разговора, Нетаньяху провел разговор с Трампом в момент, когда Тегеран направил ответ на последние предложения США по прекращению огня.

В издании отмечают, что в социальных сетях обнародовали видео, на котором видно, как Нетаньяху прерывает встречу с лидерами друзей и черкесских общин, объясняя, что должна срочно поговорить с Трампом.

Трамп и Нетаньяху, по данным источников, поддерживают постоянный контакт в рамках усилий США по продвижению переговоров с Ираном о прекращении огня.

В интервью программе CBS «60 минут» Нетаньяху заявил, что по Ирану «есть над чем работать».

Также он отметил, что Трамп согласился с ним по поводу необходимости ликвидации запасов высокообогащенного урана в Тегеране, что является одним из ключевых вопросов в продвигаемых американской стороной переговорах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отклонил ответ Ирана на американское предложение о прекращении войны.

Мы ранее информировали, что Россия поставляет Ирану оружие для войны против США через Каспийское море.

