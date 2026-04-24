Нетаньяху рассказал об обнаруженном у него раке: что известно о состоянии премьера Израиля

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, что проходил лечение от злокачественной опухоли простаты, которую обнаружили во время планового обследования.

Об этом пишет Times of Israel.

Израильский премьер опубликовал эту информацию в длинном заявлении в социальных сетях, которое сопровождает публикацию его ежегодной оценки состояния здоровья.

Кроме опухоли, которую, по словам Нетаньяху, успешно вылечили, оценка показывает, что 76-летний премьер находится в хорошем состоянии здоровья, все анализы крови и тесты на физическую подготовку в норме.

В оценке также отмечается, что сердце Нетаньяху в хорошем состоянии, и с момента имплантации ему кардиостимулятора в июле 2023 года проблем не было.

Премьер-министр Израиля добавил, что он отложил публикацию своего медицинского отчета на два месяца, поскольку хотел предотвратить «распространение террористическим режимом в Иране дальнейшей ложной пропаганды». В разгар боевых действий в марте в Интернете распространялись слухи о том, что Нетаньяху был ранен или убит.

В сообщении на Х Беньямин Нетаньяху заявил, что «здоров и в прекрасной физической форме».

«У меня была небольшая проблема со здоровьем простаты, которую полностью вылечили», — написал он.

По словам израильского премьера, во время планового осмотра после операции на простате в декабре 2024 года, врачи обнаружили в его простате «крошечное пятнышко размером до сантиметра», которое оказалось «очень ранней стадией злокачественной опухоли без какого-либо распространения метастазов».

Он говорит, что врачи предложили ему на выбор пройти лечение или сначала продолжить наблюдение за опухолью без лечения, и что он выбрал первое: «прошел целенаправленное лечение, которое устранило проблему и не оставило от нее никаких следов».

Профессор Арон Поповтцер, директор Онкологического института Шаретта в иерусалимском медицинском центре Хадасса, где премьер-министр проходил лечение, уточнил, что два с половиной месяца назад ему провели лучевую терапию, и «болезнь исчезла».

