Нетаньяху рассказал, продолжается ли война после завершения перемирия в Газе

Израиль не собирается отказываться от своих целей по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что временное прекращение огня в Секторе Газа не означает, что война против боевиков ХАМАС завершилась.

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Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Йоавом Галантом, информирует NBC.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не собирается отказываться от своих целей по уничтожению боевиков ХАМАС в Секторе Газы.

"Граждане Израиля, я хочу четко заявить: война продолжается. Война продолжается. Мы будем продолжать до тех пор, пока не достигнем всех наших целей", — заверил он.

Кроме того, он напомнил, что Израиль исторически боролся за возвращение заложников домой. В частности, он упомянул, что рейд 1976 года в Энтеббе, во время которого погиб его родной брат, служивший в ЦАХАЛе.

В свою очередь глава Минобороны Израиля заявил, что страна продолжит войну и будет бороться за освобождение всех заложников.

"Я могу сказать вам, что я, ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля и все службы безопасности очень решительно настроены продолжать эту войну, пока мы не добьемся всех целей: уничтожить ХАМАС как правительство и как военную организацию и освободить всех заложников", — сказал Галант.

Напомним, ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля обнаружила и уничтожила около 400 подземных тоннелей, которые построили и использовали боевики ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль переходит к более сложной фазе войны в Газе.

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