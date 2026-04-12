Нетаньяху сделал жесткое заявление об Иране: кампания "еще не закончена"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция против Ирана еще далека от завершения, даже на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает CNN

По его словам, Израиль не планирует останавливаться, пока не достигнет своих стратегических целей в противостоянии с Тегераном. Нетаньяху подчеркнул, что нынешние переговоры между США и Ираном не означают завершения военной фазы.

Заявление прозвучало на фоне состоявшихся в Исламабаде сообщений о первых за десятилетия прямых переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на факт диалога, стороны не достигли прорыва, а ключевые противоречия остаются.

Нетаньяху фактически дал понять, что Израиль будет действовать самостоятельно, независимо от результатов переговоров, если сочтет угрозу со стороны Ирана актуальной.

На этом фоне ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а перспективы стабильного перемирия под вопросом.

Переговоры в Исламабаде прошли на фоне резких заявлений американского президента. Дональд Трамп накануне заявил о полном уничтожении армии, флота и воздушных сил Ирана. Он заверил, что военное руководство Тегерана ликвидировано, а Ормузский пролив в ближайшее время будет открыт для глобального судоходства.

Несмотря на заявления Вашингтона, эксперты отмечают, что Тегеран подходит к переговорам в максимально уверенном настроении . Аналитики подчеркивают, что фактор времени играет в пользу Ирана, ведь блокада пролива сказывается на мировых ценах на энергоносители. В то же время, чрезмерно жесткая позиция может сыграть против самого Ирана, экономика которого остро нуждается в снятии санкций после месяца изнурительных боевых действий и значительных инфраструктурных разрушений.