Нетаньяху сделал жесткое заявление по Ирану: ядерного оружия Тегеран не получит даже в случае соглашения

Нетаньяху / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с категорическим заявлением на фоне активных международных переговоров между США и Ираном о прекращении войны и новом формате договоренностей вокруг ядерной программы Тегерана.

По словам израильского лидера, его страна не допустит, чтобы Iran получил доступ к ядерному вооружению — независимо от того, будет достигнуто дипломатическое соглашение или нет.

«С соглашением или без него — у Ирана не будет ядерного оружия», — подчеркнул Нетаньяху.

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Его заявление прозвучало на фоне сообщений о предварительной договоренности между администрацией президента США Дональдом Трампом и Тегераном по поводу прекращения боевых действий и возвращения международных инспекторов для контроля ядерной программы Ирана.

В то же время, в Израиле скептически оценивают потенциальные договоренности, опасаясь, что любое смягчение санкций может позволить Ирану сохранить или восстановить критические элементы своей ядерной инфраструктуры.

Заявление Нетаньяху демонстрирует, что даже в случае дипломатического прорыва между Вашингтоном и Тегераном позиция Израиля остается неизменной: страна готова действовать самостоятельно, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

Соглашение между США и Ираном: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал недавний израильский удар по Бейруту. Он назвал эту атаку бессмысленной и незначительной, поскольку в результате ее никто не пострадал.

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Глава Белого дома подчеркнул, что это нападение не должно было произойти, особенно сейчас, когда Вашингтон и Тегеран максимально приблизились к подписанию мирного соглашения .

Несмотря на признание права Израиля на самооборону, американский лидер призвал все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия, чтобы не помешать дипломатическому процессу. По словам Трампа, предстоящее соглашение с Ираном должно принести длительный мир на весь Ближний Восток, в том числе и в Ливан.

Президент США подчеркнул, что Израиль должен прекратить какие-либо нападения на ливанской территории, а «Хезболла» и другие стороны должны остановить атаки против Израиля. Он подытожил, что этот момент может стать началом «великого и прекрасного» мира, который ни в коем случае нельзя испортить.

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