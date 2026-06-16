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Нетаньяху сделал жесткое заявление по Ирану: ядерного оружия Тегеран не получит даже в случае соглашения
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран не сможет получить ядерное оружие независимо от того, будет ли заключено международное соглашение вокруг иранской ядерной программы.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с категорическим заявлением на фоне активных международных переговоров между США и Ираном о прекращении войны и новом формате договоренностей вокруг ядерной программы Тегерана.
По словам израильского лидера, его страна не допустит, чтобы Iran получил доступ к ядерному вооружению — независимо от того, будет достигнуто дипломатическое соглашение или нет.
«С соглашением или без него — у Ирана не будет ядерного оружия», — подчеркнул Нетаньяху.
Его заявление прозвучало на фоне сообщений о предварительной договоренности между администрацией президента США Дональдом Трампом и Тегераном по поводу прекращения боевых действий и возвращения международных инспекторов для контроля ядерной программы Ирана.
В то же время, в Израиле скептически оценивают потенциальные договоренности, опасаясь, что любое смягчение санкций может позволить Ирану сохранить или восстановить критические элементы своей ядерной инфраструктуры.
Заявление Нетаньяху демонстрирует, что даже в случае дипломатического прорыва между Вашингтоном и Тегераном позиция Израиля остается неизменной: страна готова действовать самостоятельно, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана.
Соглашение между США и Ираном: последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал недавний израильский удар по Бейруту. Он назвал эту атаку бессмысленной и незначительной, поскольку в результате ее никто не пострадал.
Глава Белого дома подчеркнул, что это нападение не должно было произойти, особенно сейчас, когда Вашингтон и Тегеран максимально приблизились к подписанию мирного соглашения .
Несмотря на признание права Израиля на самооборону, американский лидер призвал все стороны конфликта немедленно прекратить военные действия, чтобы не помешать дипломатическому процессу. По словам Трампа, предстоящее соглашение с Ираном должно принести длительный мир на весь Ближний Восток, в том числе и в Ливан.
Президент США подчеркнул, что Израиль должен прекратить какие-либо нападения на ливанской территории, а «Хезболла» и другие стороны должны остановить атаки против Израиля. Он подытожил, что этот момент может стать началом «великого и прекрасного» мира, который ни в коем случае нельзя испортить.