Нетаньяху смешал все карты: почему атака Израиля создает парадокс для Трампа и Путина.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

Реклама

Разрушительная атака Израиля на Иран , событие создало парадокс для США и России — крупнейших ядерных государств планеты. Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ключевого союзника Дональда Трампа, поставили американского лидера под удар, проявив бесполезность его заявленных миротворческих усилий. В то же время, для Владимира Путина, который видит своего союзника Иран в затруднительном положении, в краткосрочной перспективе это может принести выгоду.

Об этом пишет Folha de S.Paulo.

Начиная с американского лидера, важно относиться к публичным заявлениям обеих сторон с определенным скептицизмом.

Реклама

Однако тот факт, что Израиль пошел на войну самостоятельно в момент, когда американский президент стремился склонить иранцев к переговорам, ставит Трампа в затруднительное положение. С момента возвращения в Белый дом он пытался создать образ опытного и успешного посредника, умеющего решать мировые проблемы путем «пассивно-агрессивных переговоров». Он начал с сектора Газа, затем переключился на Украину, а теперь пытается вести диалог с Ираном после лет прерванных контактов.

Трамп и его «неудачи на трех фронтах»

Издание отмечает, что к этому времени Трамп «потерпел неудачу на всех трех фронтах». В Газе Нетаньяху отверг прекращение огня, которое было «подарено» накануне вступления Трампа в должность, и продолжил сокрушительные удары по палестинскому анклаву. Относительно Украины, «сближение с Путиным» и принятие ключевых нарративов России в конфликте открыли ранее закрытый путь для переговоров. Но эта прокремлевская динамика создала тупик, который, если не произойдет кардинальных изменений, может привести к обещанному выходу Америки из конфликта, который может стать крахом для Киева.

Наконец, Иран. После того, как Трамп в 2018 году разрушил соглашение, которое обменивало ослабление санкций на отказ от бомбы, он удивил, протянув руку Тегерану, но «аятоллы по обоснованным причинам усомнились», отмечают авторы статьи.

Во-первых, потому что рука была «вооружена мобилизацией американских наступательных сил в регионе». Во-вторых, как только начались переговоры, стало ясно, что Вашингтон требует полного прекращения всех ядерных программ Ирана.

Реклама

Тегеран отказался, поскольку для него всегда было важно сохранить возможность создать бомбу, а не обязательно иметь ее для уничтожения Израиля, который является ядерным государством. В последние дни появлялись признаки, что Вашингтон может уступить, но Нетаньяху использовал эту ситуацию и статус нарушителя ядерных обязательств, предоставленный ООН Ирану, чтобы сделать то, что он всегда хотел атаковать ядерные объекты в Иране.

Удобства Путина и изменчивая ситуация

Путин сразу осудил ракетные удары Израиля по Ирану, с которым он в этом году заключил важное военное соглашение, хотя оно «не обязательно» в части взаимной обороны. Тегеран уже предоставил технологии беспилотников-камикадзе и должен получить сложные зенитные батареи и истребители — но не успел.

На первый взгляд действия Израиля являются очередным региональным унижением для Кремля, как это было и с падением диктатуры Башара Асада в прошлом году «при значительном участии» Турции.

Однако, если посмотреть глубже, у Путина немедленные выгоды от этого кризиса. Во-первых, он видит, как цена на нефть стремительно растет. Являясь третьим по величине производителем этого товара, Россия зависит от экспортных поступлений для финансирования войны и массированных военных инвестиций, уже достигающих 7% ВВП. Увеличение цен отвечает интересам России, а также таких игроков, как Саудовская Аравия.

Реклама

Путин также получает ту же выгоду, которую у него было, когда ХАМАС напал на Израиль: внимание мира отвлекается от Украины в сложный момент российского наступления. Если к этому прибавится еще большее отстранение Трампа от этого вопроса, в Москве этому будут только радоваться.

Очевидно, что оценка ситуации может измениться, поэтому зависит от того, насколько длительны и успешны действия Израиля, а также от того, вступят ли США в конфликт.

Напомним, на Ближнем Востоке разразился новый конфликт — Израиль и Иран обменялись мощными ракетными ударами . В СМИ сообщают, что израильтяне уничтожили ПВО Ирана и его ядерную инфраструктуру, тем временем в Израиле ночью был прилет по зданию министерства обороны в Тель-Авиве, а также прилеты по жилому сектору, в результате чего трое погибших гражданских.