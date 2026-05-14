Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации издания, в ходе поездки израильский премьер провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом.

В администрации Нетаньяху назвали этот визит важным этапом в развитии двусторонних отношений.

«Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — заявил Нетаньяху.

Как отмечает издание, ранее американские чиновники подтвердили, что Израиль разместил на территории ОАЭ батарею противоракетной обороны «Железный купол» вместе с персоналом для ее обслуживания.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, руководитель израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа, по меньшей мере, дважды посещал Эмираты для координации действий в рамках конфликта с Ираном.

Также сообщается, что Израиль и ОАЭ совместно планировали атаку на крупный иранский нефтехимический объект.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты могли стать скрытым участником войны против Ирана.

