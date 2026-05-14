Нетаньяху тайно посетил одну из стран Персидского залива во время войны с Ираном — СМИ.
Страны совместно планировали атаку на крупный иранский нефтехимический объект.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По информации издания, в ходе поездки израильский премьер провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом.
В администрации Нетаньяху назвали этот визит важным этапом в развитии двусторонних отношений.
«Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — заявил Нетаньяху.
Как отмечает издание, ранее американские чиновники подтвердили, что Израиль разместил на территории ОАЭ батарею противоракетной обороны «Железный купол» вместе с персоналом для ее обслуживания.
Кроме того, по данным The Wall Street Journal, руководитель израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа, по меньшей мере, дважды посещал Эмираты для координации действий в рамках конфликта с Ираном.
Также сообщается, что Израиль и ОАЭ совместно планировали атаку на крупный иранский нефтехимический объект.
Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты могли стать скрытым участником войны против Ирана.
Мы ранее информировали, что в Пентагоне рассматривают вариант смены названия американской военной операции против Ирана.