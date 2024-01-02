Нетаньяху в Израиле обвиняют в мошенничестве, коррупции и госизмене: поправка о судебной реформе аннулирована

Верховный суд Израиля аннулировал поправку о судебной реформе премьера страны Биньямина Нетаньяху, что ограничивало возможность судей отменять решения и назначения правительства.

Об этом сообщил The Jerusalem Post.

Аннуляцию поддержали 8 судей, а против проголосовали семеро.

Целью судебной реформы было ограничить полномочия Верховного суда, который не имеет Конституции в Израиле, выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.

Поправки предполагали, что любое вето Верховного суда можно преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

Правящая коалиция, имеющая большинство кресел в Кнессете, могла всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Что известно о реформе в Израиле

Судебную реформу в Израиле предложил глава Минюста Ярив Левин. Она стала одной из самых резонансных инициатив нового правительства.

Реформа ограничивала полномочия Верховного суда по законам и решениям правительства, а последнему отдавала контроль над отбором судей.

Большинство в парламенте могло принять закон, даже если суд сочтет его антиконституционным. Критики реформы говорят, что этот шаг разрушает израильскую систему сдерживаний и противовесов и толкает ее к автократии.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху достичь компромисса со своими политическими оппонентами и отсрочить противоречивую судебную реформу, однако правительство все равно представило ее в парламенте.

"Жертва охоты на ведьм": обвинение Биньямина Нетаньяху и его позиция

"Нетаньягу в Израиле обвиняют в мошенничестве, коррупции и государственной измене", — пишет The Jerusalem Post.

Если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по другим пунктам обвинения составляет три года.

Он обвинение отвергает, называя себя "жертвой охоты на ведьм", а необходимость реформы мотивирует избыточностью власти судебной системы, в том числе якобы вмешательством в политические решения.

Противники Нетаньяху считают, что премьер мотивирован личной неприязнью к правовой системе и имеет глубокий конфликт интересов. Предложенная судебная реформа, по их мнению, может помочь Нетаньяху избежать обвинительного приговора или вообще привести к закрытию судебного дела.

Тем временем Нетаньяху считает, что для победы Израиля над ХАМАСом нужно больше времени. Он говорит, что битва растянется на многие месяцы.

В то же время премьер пообещал, что бои будут продолжаться, пока не будут достигнуты все цели наступления, главным образом уничтожение боевиков ХАМАСа и возвращение заложников домой.

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