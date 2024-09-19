Нетаньяху заинтриговал заявлением после взрывов в Ливане: что он сказал

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что "вернет жителей северных районов Израиля домой". Он добавил, что планирует прекратить обстрелы этих районов с территории Ливана.

Об этом Нетаньяху заявил в видео, опубликованном на своей странице в сети Х.

Как пишет Reuters, многие аналитики и СМИ предполагают, что заявление премьера может свидетельствовать о начале новой масштабной операции против боевиков "Хезболлы" на территории Ливана.

"Такое предположение вполне логично, особенно – после постоянных взрывов в Ливане, от которых уже пострадали тысячи людей ", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант недавно заявил об увеличении военных сил на северной границе, где продолжаются ежедневные обстрелы между Израилем и "Хезболлой". Тогда политик заявил, что война перешла в новую фазу и теперь внимание сосредоточено на северной границе.

Тем временем израильские власти предупреждают своих граждан о рисках посещения Украины.

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