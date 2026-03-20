Нетаньяху заявил, что Иран остался без своего главного козыря: когда закончит удары

Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

Реклама

В результате американо-израильских ударов Иран больше не может обогащать уран и делать баллистические ракеты.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

Он назвал три основных цели Израиля в войне против Ирана:

Реклама

ликвидация ядерной программы Ирана, его баллистической программы и создание условий, при которых иранский народ сможет взять свою судьбу в свои руки.

В то же время Нетаньяху признал, что «пока рано говорить, воспользуется ли иранский народ создаваемыми условиями».

«Мы надеемся, что да, но в конце концов это зависит только от них», — сказал премьер.

Теперь, когда прошло 20 дней войны, Нетаньяху заявил, что Иран «пока не имеет возможности обогащать уран и не имеет возможности производить баллистические ракеты». По его словам, были поражены ключевые элементы ракетной промышленности, что серьезно ограничило возможности Ирана в сфере вооружений.

Он заявил, что война против Ирана может закончиться «намного быстрее, чем люди думают», но добавил, что это будет продолжаться «столько, сколько будет необходимо».

Реклама

Нетаньяху также подтвердил, что удар по крупнейшему газовому комплексу в Иране Израиль нанес полностью самостоятельно.

«Президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы воздержимся», — заверил израильский лидер.

Примечательно, что Трамп дистанцировался от нападения Израиля на иранское месторождение природного газа Южный Парс.

Реклама

Напомним, американо-израильские удары по Ирану начались 28 февраля.

