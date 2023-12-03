Нетаньяху заявил, что не допустит Палестинскую национальную администрацию к управлению Сектором Газа

Нетаньяху раскритиковал палестинскую власть и процесс, приведший к ее созданию.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Палестинская национальная администрация финансирует терроризм, поэтому он не позволит им управлять в секторе Газа.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху раскритиковал палестинскую власть и процесс, приведший к ее созданию.

"Палестинские власти платят убийцам... Они воспитывают своих детей ненавидеть Израиль и, к моему сожалению, убивать евреев и, в конце концов, добиваться исчезновения Государства Израиль", – сказал премьер.

Кроме того, он заявил, что ПНА потерпела неудачу, поскольку финансирует терроризм, вместо того, чтобы бороться за мир.

"Я не готов обманывать себя и говорить, что это дефектное образование (речь идет о ПНА – Ред.), которое появилось в соответствии с соглашениями в Осло в результате ужасной ошибки, следует допустить к руководству сектором Газа", – отметил политик.

Он заявил, что Израиль должен покончить с боевиками ХАМАСа окончательно.

Нетаньяху добавил, что. Израиль будет координировать свои действия с США во избежание вреда гражданскому населению.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день.

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