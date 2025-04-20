Нетаньяху заявил, что у Израиля "нет другого выбора" относительно продолжения боевых действия в Газе

Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова заявил, что у Израиля "нет другого выбора", кроме как продолжать боевые действия в Газе, и он не прекратит войну, не уничтожив ХАМАС, не освободив заложников и не гарантируя, что эта территория не будет представлять угрозы для Израиля.

Об этом пишет Associated Press.

Премьер-министр также повторил свою присягу, чтобы убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

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На Нетаньяхе дома растет давление не только со стороны семей заложников и их сторонников, но также со стороны резервистов и отставных израильских солдат, которые подвергают сомнению продолжение войны после того, как Израиль нарушил перемирие в прошлом месяце. В своем заявлении он утверждал, что ХАМАС отклонил последнее предложение Израиля освободить половину заложников для продления режима прекращения огня.

Премьер-министр выступил после того, как израильские удары убили более 90 человек за 48 часов, сообщило министерство здравоохранения Газы. Израильские войска усиливают свои атаки, чтобы давить на ХАМАС, чтобы освободить заложников и разоружиться.

Напомним, 19 марта Армия обороны Израиля возобновила наземные операции в центральной и южной части Сектора Газа.