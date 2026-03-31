Нетаньяху заявил о покушениях Ирана на Трампа: детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. По его словам, угроза для него сохраняется и сейчас.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Иран — главный хулиган на Ближнем Востоке»

В разговоре Нетаньяху призвал вспомнить роль Ирана до начала войны, подчеркнув, что страна была одним из главных дестабилизирующих факторов на Ближнем Востоке и в мире.

«До войны Иран был главным хулиганом на Ближнем Востоке и мире», — подчеркнул он.

По его словам, Тегеран выступал ключевым спонсором государственного терроризма на разных континентах, в том числе и в Западном полушарии, действуя вместе с отдельными союзниками.

Также израильский премьер заявил, что в последние десятилетия от действий Ирана пострадало больше американцев, чем от любой другой силы.

«Тысячи и тысячи были убиты и искалечены в Афганистане. Они бомбили ваши посольства. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они все еще пытаются его убить. И самое главное — они скандируют „смерть Америке“, — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее мы писали, что, по данным СМИ, Трамп готов завершить войну против Ирана даже без полного открытия Ормузского пролива. В Вашингтоне пришли к выводу, что силовое восстановление судоходства может затянуть конфликт гораздо дольше, чем планировалось. США планируют сосредоточиться на ключевых военных целях — ослаблении иранского флота и ракетного потенциала, после чего постепенно сворачивать боевые действия. Параллельно американская сторона рассчитывает усилить дипломатическое давление на Тегеран или привлечь союзников к решению вопроса Ормуза. Если же завершение войны пройдет без решения вопроса пролива, Иран, вероятно, лишь укрепит контроль над этим стратегическим маршрутом.