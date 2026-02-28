- Дата публикации
Нетаньяху заявил о смерти верховного лидера Ирана: что известно
Израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу Хаменеи.
По комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб. Израильские медиа сообщают, что аятолла «почти наверняка» погиб в результате авиаудара.
Об этом заявил журналист «12-го канала» Амит Сегал.
По его информации, именно ВВС Израиля нанесли удар по объекту, где находился лидер Ирана.
Журналист также сообщил, что вместе с Хаменей могли погибнуть отдельные члены его семьи.
Также, как заявил премьер Израиля Нетаньяху во время своего выступления, Верховный лидер Ирана Хаменей убит.
«Хаменеи мертв, и все признаки указывают на это», — заявил премьер.
В то же время, как утверждает мэрия Тегерана, сам Хаменеи и президент Масуд Пезешкиян живы и в безопасности. А вот зять и невестка аятоллы Хаменеи погибли от ракетных ударов.
По сообщению издания Axios, посол Израиля в Вашингтоне подтвердил факт ликвидации аятоллы Хаменеи.
Посол также отметил, что вместе с Хаменеей погибли другие иранские чиновники.
Война на Ближнем Востоке — что известно
Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США.
В ответ Иран атаковал Израиль и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы. А в жилом районе Абу-Даби упали обломки ракеты. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.
Также Международный аэропорт Кувейта стал мишенью атаки беспилотника. Дрон попал в территорию аэродрома, повредив инфраструктуру первого пассажирского терминала и причинив легкие травмы нескольким работникам.
После инцидента службы аэропорта активировали протоколы чрезвычайного реагирования, территорию оперативно обезопасили. Во власти заверили, что ситуация находится под контролем, а безопасность пассажиров и персонала остается приоритетом.
Между тем после атак США и Израиля Иран столкнулся с почти полным отключением интернета — уровень национального подключения упал до около 4% от обычного показателя. Об этом сообщили эксперты по мониторингу сети, отметив, что такие меры уже применялись при предварительном обострении с Израилем.
Курдская журналистка из Ирана объяснила, что власти блокируют доступ к Сети, чтобы предотвратить мобилизацию общественности и скрыть масштаб последствий ударов. В то же время, по ее словам, часть иранского общества воспринимает события иначе, чем это представляет официальная риторика режима.