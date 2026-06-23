Мультсериал «Маша и Медведь»

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Стриминговая платформа Netflix получила права на трансляцию двух новых сезонов мультсериала «Маша и Медведь» и продлила лицензионное соглашение на его показ в более чем 100 странах мира. Кроме того, YouTube-канал проекта уже собрал более 60 миллионов подписчиков.

Об этом сообщили в Центре по противодействию дезинформации и подчеркнули, что этот проект — не только развлекательный контент, но и инструмент российской «мягкой силы».

В ЦПД ссылаются на собственное исследование, которое, по их данным, выявило в мультсериале элементы формирования положительного образа России через персонажа Медведя, высмеивание других народов через поведение Маши, а также популяризацию советских нарративов и милитаризма.

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Ранее в ЦПД сообщали, что студия Animaccord, создающая мультсериал «Маша и Медведь», имеет разветвленную международную структуру с офисами в США, Польше и на Кипре. По данным Центра, такая модель позволяет компании получать доходы от просмотров во многих странах мира. В то же время в ЦПД утверждают, что, несмотря на международное присутствие, студия сохраняет связи с Россией через владельцев, руководство и права на интеллектуальную собственность.

Отдельно в ЦПД отметили, что ранее показ мультсериала ограничивали или запрещали в ряде европейских стран, в том числе в Италии, Финляндии, Германии и Великобритании. Там, по данным Центра, проект называли «троянским конем Кремля».

Кроме того, в сообщении напомнили о встрече российского диктатора Владимира Путина с руководством студии Animaccord, что, по мнению ЦПД, свидетельствует о значении этого медиапродукта для Кремля.

В Центре по противодействию дезинформации подчеркнули, что российский детский контент может представлять идеологическую угрозу, поскольку оказывает влияние на детскую аудиторию.

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Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что российский мультсериал «Маша и Медведь» может использоваться как инструмент гибридного воздействия на детей. По её словам, даже перевод на украинский язык не устраняет заложенных методов воздействия, которые «разрабатывались ещё КГБ и в настоящее время активно применяются ФСБ».

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