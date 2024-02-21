Netflix в новом фильме упомянул о гомосексуальности Александра Македонского: в Греции возмущены

В Греции раскритиковали документально-драматический сериал Netflix "Александр Великий: Становление бога" из-за упоминаний в ленте о его интимных отношениях с полководцем Гефестионом.

Об этом пишет The Guardian.

Министр культуры Греции Лина Мендони назвала фильм Netflix об Александре Македонском "чрезвычайно низкокачественной художественной литературой" с "бедным сценарием, насыщенным историческими неточностями".

В греческой газете Eleftheros Typos сериал назвали "искажением правды". Димитрис Нациу, президент православной ультраправой политической партии "Ники", назвал его "жалким, неприемлемым и неисторическим" и добавил, что сериал преследовал цель "подсознательно передать мысль о том, что гомосексуализм был приемлем в древние времена".

Об изображении отношений между Александром и Гефестионом Мендони сказала: "В источниках нет упоминания о том, что их отношения выходили за пределы дружбы". Однако, когда министра спросили, будет ли греческое правительство принимать меры против Netflix, Мендони ответила, что такой шаг будет неконституционным. Конституция Греции защищает свободу искусства с 19 века.

Александр и Гефестион

О характере отношений между Александром Маедонским и его полководцем историки уже спорят долгое время. Среди ученых до сих пор ведутся споры по этому вопросу и единого ответа нет. На чем сходятся все исследователи, так это то, что Александр и Гефестион были близкими друзьями с детства, и их современники часто сравнивали с Ахиллом и Патроклом.

"Однополые отношения были вполне нормальными во всем греческом мире. У древних греков не было слова для обозначения гомосексуальности или "быть геем". Этого просто не было в их словарном запасе. Был просто секс", – сказал профессор Ллойд Ллевелин-Джонс из университета Кардиффа в Уэльсе, комментируя выход сериала Netflix

Этот спор повторяет аналогичный спор в Египте в прошлом году, когда египетское министерство опубликовало заявление, в котором критиковало решение Netflix привлечь темнокожую актрису на роль Клеопатры в документально-драматическом фильме "Царица Клеопатра".

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