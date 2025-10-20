Нетипичная учеба: полиция в США набирала добровольцев для курения марихуаны

Марихуана / © Pixabay.com/Pexels

Полицейское управление Оушен-Сити (штат Мэриленд, США) оказалось ошеломленным уровнем ажиотажа после объявления о наборе добровольцев, желающих покурить каннабис. Мероприятие было организовано как часть учебной программы, цель которой – помочь офицерам распознавать признаки опьянения за рулем.

Об этом рассказывает Fox 5.

Полиции понадобилось всего несколько часов, чтобы собрать более чем достаточное количество заявок, после чего регистрацию пришлось срочно закрыть.

Объявление о наборе около дюжины взрослых от 21 года было опубликовано в социальных сетях во вторник днем.

Учебное мероприятие состоится в воскресенье, 26 октября, в сотрудничестве с Cannabis Green Lab и Управлением по безопасности дорожного движения штата Мэриленд. Сессия будет проводиться в контролируемой образовательной обстановке.

Цель и условия для участников:

Учебная цель: программа позволяет 40 курсантам-полицейским наблюдать в режиме реального времени последствия употребления каннабиса.

Для добровольцев: участники должны принести каннабис с собой и употреблять его на месте. В качестве компенсации им будет предоставлен обед и трансфер.

Организаторы отмечают, что это "прекрасный способ безопасно и ответственно научить" следующее поколение правоохранителей распознавать водителей в состоянии измененного сознания.

