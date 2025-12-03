Нетипичное преступление: житель Новой Зеландии проглотил медальон стоимостью $19 тысяч

Медальон Фаберже / © BBC

Невероятный случай произошел в Новой Зеландии, где обвиняемому в краже ювелирного изделия чрезвычайно необычным способом. Мужчина, вероятно, проглотил медальон в виде яйца Фаберже, инкрустированный бриллиантами и сапфирами, стоимостью свыше $19 тысяч долларов США.

Полиция до сих пор не нашла похищенный предмет, сообщает BBC.

Инцидент произошел в прошлую пятницу днем в центре Окленда, в магазине Partridge Jewellers. Полиция прибыла по вызову и арестовала 32-летнего мужчину прямо в магазине.

Медальон в форме яйца Фаберже оценивается в 33585 новозеландских долларов (примерно 19300 долларов США). По данным ювелирного дома, украшение инкрустировано 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. При открытии яйцо "Осьминожка" обнаруживает миниатюрную фигурку осьминога из 18-каратного золота.

Название яйца "Осьминожка" и его дизайн созданы по мотивам одноименного фильма о Джеймсе Бонде 1983 года, сюжет которого также рассказывает о похищении яйца Фаберже.

Подозреваемый прошел медицинское обследование и остается под стражей. Он должен снова явиться в суд 8 декабря.

