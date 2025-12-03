ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Нетипичное преступление: житель Новой Зеландии проглотил медальон стоимостью $19 тысяч

В Новой Зеландии мужчину обвиняют в краже медальона в виде яйца Фаберже, который, по его словам, он проглотил.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Медальон Фаберже

Медальон Фаберже / © BBC

Невероятный случай произошел в Новой Зеландии, где обвиняемому в краже ювелирного изделия чрезвычайно необычным способом. Мужчина, вероятно, проглотил медальон в виде яйца Фаберже, инкрустированный бриллиантами и сапфирами, стоимостью свыше $19 тысяч долларов США.

Полиция до сих пор не нашла похищенный предмет, сообщает BBC.

Инцидент произошел в прошлую пятницу днем в центре Окленда, в магазине Partridge Jewellers. Полиция прибыла по вызову и арестовала 32-летнего мужчину прямо в магазине.

Медальон в форме яйца Фаберже оценивается в 33585 новозеландских долларов (примерно 19300 долларов США). По данным ювелирного дома, украшение инкрустировано 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. При открытии яйцо "Осьминожка" обнаруживает миниатюрную фигурку осьминога из 18-каратного золота.

Название яйца "Осьминожка" и его дизайн созданы по мотивам одноименного фильма о Джеймсе Бонде 1983 года, сюжет которого также рассказывает о похищении яйца Фаберже.

Подозреваемый прошел медицинское обследование и остается под стражей. Он должен снова явиться в суд 8 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в Лондоне произошло дерзкое ограбление — неизвестные разобрали грузовик, перевозивший партию закарпатского вина Chateau Chizay.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie