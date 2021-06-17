Нету антител: российская "ЭпиВакКорона" не помогла половине привившихся

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" показала низкую эффективность.

У почти половины добровольцев, получивших вакцину российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", через 9 месяцев не обнаруживаются антитела.

Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью одному из российских телеканалов.

"По состоянию на 3 и 6 месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на 9 месяцев у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", — сказал Максютов.

Ранее участники клинических исследований "ЭпиВакКороны" обратились к росийскому минздраву. Они заявляли, что более 50% участников получили отрицательные анализы на антитела. Хотя плацебо должно было быть лишь у 25%.

Напомним, что в России зарегистрировали четвертую вакцину против COVID-19 собственного производства "Спутник Лайт".

В январе 2021 года в России заявили о выпуске вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Эта российская вакцина, как и предыдущие два, не прошла третью фазу клинических испытаний.

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