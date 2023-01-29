"Неудачная атака": в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников

Взрыв в одном из центров производства боеприпасов Минобороны Ирана произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщило агентство ИРНА.

"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны, — говорится в заявлении ведомства.

«Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», - читаем в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ущерб от этого инцидента выясняются. Ведется расследование.

Напомним, что РФ с октября 2022 года активно терроризирует украинские города, нанося удары иранскими дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Издание CNN сообщало, что Иран начинает передавать России чертежи и компоненты для беспилотников после того, как страны-террористки достигли соглашения о начале производства ударных беспилотников.

Такоже появилась информация, что Москва тайно заключила соглашение с Тегераном о начале производства иранских беспилотников на территории России.

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