Неудачная казнь Кристы Пайк: смертельная инъекция могла не подействовать из-за болезни осужденной

Криста Пайк возможно болеет раком крови

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Юристы 50-летней Кристы Пайк, пережившей неудачную попытку казни в штате Теннесси, предупреждали о возможной редкой болезни крови еще в январе 2026 года. Они считали, что из-за проблем со здоровьем введение смертельной инъекции могло вызвать для осужденной дополнительную боль и опасные осложнения.

Об этом пишет LADbible.

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Какое заболевание могли заподозрить у Кристы Пайк

В документах, поданных почти за девять месяцев до запланированной казни, адвокаты отметили, что у Пайк могли обнаружить миелопролиферативное расстройство — редкое заболевание, влияющее на выработку клеток крови.

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Защитники обратили внимание на повышенный уровень тромбоцитов в крови женщины. По их мнению, это могло быть связано именно с миелопролиферативным заболеванием. Пока неизвестно, подтвердили ли Кристе Пайк этот диагноз и когда могла развиться болезнь.

Адвокаты также сообщили об истории проблем со сдачей крови у своей подзащитной. Это имело значение для процедуры смертной казни, ведь для введения препарата медикам нужно было установить внутривенный катетер.

Почему состояние здоровья могло осложнить смертельную инъекцию

Отдельная обеспокоенность защитников вызвала возможный риск отека легких — состояния, при котором в легких накапливается жидкость и возникают серьезные нарушения дыхания.

В судебном документе адвокаты отмечали, что такое состояние может вызвать чувство удушья, которое они сравнивали с переживанием утопления. По их мнению, попытка провести смертельную инъекцию при таких обстоятельствах могла привести к особо сильным физическим и психологическим страданиям.

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Защита предупреждала, что процедура с большой вероятностью принесет Пайк лишнюю боль, страх и унижение. Однако эти оговорки не помешали назначить исполнение смертного приговора на 30 сентября 2026 года.

Что известно о состоянии Кристы Пайк после неудачной казни

30 сентября Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако она осталась жива. После этого женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Там она провела десять дней, а после выписки ее вернули в Реабилитационный центр имени Деборы К. Джонсон, где она находится в одиночной камере.

После возвращения в тюрьму осужденная впервые публично рассказала о последствиях процедуры. По ее словам, с тех пор она постоянно испытывает боль в теле, руках, кистях и горле, а также до сих пор испытывает трудности с речью. Она подчеркнула, что страдания не ограничиваются физической болью.

Пока неизвестно, связано ли ее состояние с возможным заболеванием крови. Также нет официального объяснения, почему две дозы препарата не привели к смерти осужденной.

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В штате Теннесси приостановили все казни во время внутренней проверки инцидента. В то же время губернатор Билл Ли заявил, что Пайк остается приговоренной к смертной казни, если суды не примут иного решения.

Другие подробности неудачной казни Кристы Пайк

Напомним, во время казни 30 сентября после введения двух доз пентобарбитала Криста Пайк осталась жива. Свидетели рассказывали, что она продолжала дышать, жаловалась на жжение и боль, а в какой-то момент даже подняла голову и спросила, нормально ли то, что с ней происходит.

После десяти дней в больнице Пайк вернули в исправительный центр, откуда она направила другу короткое сообщение: «Я в тюрьме. Я тебя так сильно люблю!». Это известие вызвало новые споры по поводу ее состояния, ведь незадолго до этого адвокаты заявляли о тяжелых последствиях неудачной казни и значительных проблемах со здоровьем осужденной. Сообщение Кристы Пайк из тюрьмы снова привлекло внимание к этой истории.

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