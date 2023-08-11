Неудачная попытка: российские олигархи массово удаляют из биографий упоминания, связывающие их с Россией

С началом полномасштабного вторжения любое упоминание о деятельности в России в цивилизованном обществе стало токсичным.

Так, российские миллиардеры изо всех сил лишаются страниц в своих биографиях, связывающих их с агрессором. Даже те богачи, которые продолжают владеть активами в России, вносят изменения в жизнеописания о себе, пытаясь отбелить репутацию и не попасть под санкции Запада.

Об этом сообщает DW.

Кто захотел "очиститься"

1. Соучредитель интернет-сервиса "Яндекс" Аркадий Волож

Бизнесмен убрал почти все упоминания о связях с Россией и СССР со своего сайта. Теперь Волож называет себя "израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане".

2. Инвест-банкир Рубен Варданян, длительное время возглавлявший российскую компанию "Тройка-диалог" в Москве

Теперь Варданян финансист "армянского происхождения". Компания "Тройка-диалог" принадлежит "Сбербанку", находящемуся под санкциями Запада. В сентябре предприниматель, состояние которого ранее оценивали в 1 млрд долларов, отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах.

3. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман

Россиянин является подсанкционным лицом. Так, он решил называть себя "рожденным в Украине российско-израильским бизнесменом".

4. Глава "Реновы" Виктор Вексельберг

Этот деятель фигурирует в списке санкций США с 2018 года. Он подчеркивает, что "родился в Украине и является гражданином Кипра".

5. Миллиардер Юрий Мильнер

С 24 февраля 2022 года его страницу в "Википедии" редактировали 44 раза, а еще почти 30 правок ожидают подтверждения. Мильнер никак не определится, будь то "израильский инвестор" или "израильский предприниматель российского происхождения". Однако поправка не была подтверждена, поэтому мужчина остался "российским миллиардером".

6. Экс-председатель совета директоров "Альфа-Банка" Петр Авен

Его страницу с начала полномасштабной агрессии России против Украины редактировали 141 раз. Сейчас Авен фигурирует как "российский и латвийский миллиардер".

Напомним, многие российские олигархи продолжают владеть бизнесом в Украине. Среди них – Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Иван Саввиди, Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Юрий Ковальчук и другие.

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