Неудачное самоубийство в метро Москвы: мужчина, который прыгнул под поезд, не пострадал и теперь должен заплатить штраф

Неудачное самоубийство в метро Москвы: мужчина, который прыгнул под поезд, не пострадал и теперь должен заплатить штраф

Машинист поезда успела вовремя остановить вагоны.

В метро Москвы мужчина прыгнул под поезд, пытаясь покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Telegram- канал Readovka.

"В московском метро парень решил свести счеты с жизнью и прыгнул под поезд, который подъезжал. От неминуемой гибели его спасла машинист поезда — проявив чудеса реакции, она сумела вовремя остановить поезд", — говорится сообщении.

Отмечается, что мужчина не пострадал, за исключением легких ударов. СМИ сообщают, что нарушитель должен заплатить штраф в размере 1 млн рублей (366 600 тыс. гривен — Ред.).

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Напомним:

В Харькове пассажир прыгнул на рельсы. Машинист поезда успел вовремя затормозить. Парня вовремя вытащили с рельсов.

Машинист поезда успел вовремя затормозить. Парня вовремя вытащили с рельсов. Также в киевском метро парень пытался совершить самоубийство и прыгнул на рельсы. Спасатели вовремя успели оказали помощь молодому человеку, который попал под поезд на станции метро "Арсенальная".

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