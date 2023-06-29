Неудачный бунт Пригожина: как Китай будет использовать более слабого Путина

Ожидается, что связи "новой эры" продолжатся, учитывая общие беспокойства Китая и России, причем Пекин занимает еще более сильную позицию.

Пекин, вероятно, станет более осторожным по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину и будущей стабильности его правительства. Однако связи между Китаем и Россией останутся крепкими даже после неудачного мятежа наемников Вагнера.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Пекин, как и многие другие правительства, по большей части молчал 24 июня, когда войска наемников Пригожина двинулись в Москву после захвата южного российского города Ростов-на-Дону.

На следующий день, когда бунт утих и Пригожин согласился на изгнание в Беларусь, Китай опубликовал заявление. Министерство иностранных дел назвало инцидент "внутренним делом России" и заявило, что поддерживает попытки России "удерживать национальную стабильность и достичь развития и процветания".

Государственные СМИ, уделившие мало времени субботним событиям, также подхватили тему стабильности, отметив скорейшее разрешение кризиса правительством Путина.

И все же, несмотря на то, что публичные сообщения преуменьшали события выходных, восстание, вероятно, заставило нервничать чиновников Китая, включая президента Си Цзиньпина, сказала Элизабет Вишник, старший научный сотрудник Восточноазиатского института Уэзерхеда Колумбийского университета.

"Си Цзиньпина события в России в эти выходные должны очень обеспокоиться, поскольку они задали вопрос о безопасности режима, что является главной проблемой для китайского лидера", — сказала она.

Си, за последние годы установивший прочные связи с Путиным, находится на пути к расширению своей власти и личному контролю над Китаем как самый мощный лидер после Мао Цзэдуна.

Для правительства, которое отмечает стабильность любой ценой, даже блокируя десятки миллионов через COVID-19 и переворачивая экономику, чтобы достичь этого, ситуация, подобная той, с которой столкнулся Путин, когда бойцы "Вагнера" наступала на Москву, была бы худшим кошмаром Си.

«Я думаю, что Китай станет осторожнее в понимании того, что контроль Путина над его страной может быть не таким крепким, как люди привыкли думать. Представление о том, что он сильный человек, управляющий своей страной, теперь дал трещину», — сказал Шен Динли, шанхайский ученый по международным отношениям.

"Это будет учтено в решениях всех игроков, не только Китая… [но и] Казахстана, Украины, Германии, США", — сказал он. "Даже сам Путин знает, что его имидж запятнан".

"Слабый Путин"

Китай и Россия уже давно имеют сложные отношения, но обе стороны стали ближе после прихода Си к власти в 2013 году благодаря его тесной дружбе с Путиным и их общей неприязни к Соединенным Штатам. Оба считают, что США вмешиваются в их задворки через Украину и НАТО, или Тайвань и Японию, и оба выступают против расширения влияния США в своих регионах.

Обе страны объявили о "неограниченном партнерстве" незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году, заметно отложенного до завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине. Пока война затягивается, Китай помог удержать российскую экономику на плаву вопреки западным санкциям, несмотря на то, что сохранял официальную нейтральную позицию и предлагал переговоры о мире.

В марте Си приехал в Москву, пожал руку Путину, имя которого только что было отмечено в ордере на арест Международного уголовного суда, а позже согласился на "новую эру" сотрудничества между двумя странами.

"Хотя недавние события вызывают беспокойство правительства Китая, как из-за географической близости, так и из-за общих проблем, они вряд ли негативно повлияют на желание и преданность Китая работать с Россией как в двусторонних, так и в глобальных вопросах", — рассказал Энди Мок, старший научный сотрудник компании Центр Китая и глобализации в Пекине.

Юрий Пойта, руководитель Азиатско-Тихоокеанского отдела Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения, соглашается с тем, что партнерство продолжится в ближайшей перспективе.

Но он сказал, что Пекин возможно разрабатывает дополнительные планы на случай непредвиденных ситуаций на основе пересмотренного понимания слабых мест в российской безопасности и обороне.

Бунт Пригожина также разоблачил российские элиты как ненадежных партнеров, отметил он.

“Мы видели, что российское руководство просто молчало, а некоторые из них бежали из Москвы в другие города. Даже цены на международные рейсы просто зашкаливали», – добавил он.

Для Си, который, как известно, окружает себя лояльными поклонниками и устанавливает их на ключевые правительственные должности, такой сценарий был бы еще одним кошмаром, если бы это произошло в Китае.

Вен-ти Сунг, политолог из Австралийского национального университета, сказал, что хотя он ожидает, что тесные отношения между Китаем и Россией будут продолжаться в долгосрочной перспективе, это ощущение может начать меняться.

Россия была младшим партнером до переворота, и мятеж подчеркнул этот статус, подчеркнул он.

"Си все еще предпочитает Путину альтернативам, но теперь у Пекина есть причины иметь больше оговорок и быть более оперативным в отношениях с Путиным", — сказал Сун.

"Слабший Путин станет менее полезным для Китая. Слабый Путин будет зависеть больше внутренних избирателей, меньше сможет воплощать последовательную внешнюю политику, поэтому меньше сможет постоянно способствовать общим интересам России с Китаем".