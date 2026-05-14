Неудобных разговоров не избежать: президент Финляндии о завершении войны в Украине

Президент Финляндии прокомментировал войну в Украине / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб во время официального государственного визита в Литву сделал заявление о завершении войны в Украине. В частности, он сказал, что придется провести неудобные дискуссии, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом сообщает финское медиа Yle.

Что нужно для окончания войны в Украине

Президент Стубб вместе с супругой прибыл в Литву с официальным визитом. Основное внимание встречи было уделено двусторонним отношениям между Финляндией и Литвой, обороне, технологиям и войне в Украине.

В ходе двухдневного визита обсудят сотрудничество Финляндии и Литвы, а также войну в Украине. Сегодня, в первый день визита, Александр Стубб провел официальные переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

На совместной пресс-конференции Стубб заявил, что переговоры с Россией должны начинаться только тогда, когда Украина находится в сильной позиции.

Также он добавил, что у стороны, которая будет вести такие переговоры с РФ, должен быть четкий мандат от Европы и Украины.

Переговоры с Россией, по его словам, не будут означать легитимацию российской агрессии или режима.

«Чтобы закончить войну, иногда нужно вести тяжелые и неудобные разговоры», — сказал Стубб.

Напомним, попытки привлечь бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель к переговорам могут быть частью стратегии Кремля по переводу официального процесса в неформальный формат личных договоренностей.

По словам эксперта аналитического центра Solid info Тараса Семенюка, Меркель теоретически могла бы присоединиться к процессу на уровне неофициальных контактов, подобно визитам американских представителей Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Однако такой формат кулуарных переговоров нужен Путину для того, чтобы избежать четкой ответственности сторон.

В Кремле пытаются усложнить обмен пленными, который являлся частью трехдневного перемирия с 9 по 11 мая. На этот раз Россия нарушает обещание, данное не только Украине, но и Дональду Трампу. Именно возможность масштабного обмена в формате «1000 на 1000» стала для Украины главным аргументом, чтобы согласиться на временное прекращение огня.

