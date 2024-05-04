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Неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане (видео)

Неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане (видео)

Грузовик с мороженым сбил 29 школьников / Фото: скриншот с видео

Семеро детей находятся в реанимации.

Грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей и подростков, которые собрались на праздник в честь эпоса "Манас" в Кыргызстане. Автомобиль, из которого продавали мороженое участникам фестиваля, был припаркован на горке и в какой-то момент бесконтрольно покатился вниз прямо в толпу.

Об этом пишет BILD.

Праздник, на который собрались сотни детей и взрослых, проходил возле села Жерге-Тал в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Трагический инцидент произошел в самый разгар представления, когда внимание участников и гостей было приковано к огромному развернутому национальному флагу.

Сообщается, что водитель 1976 года рождения не поставил грузовик на ручной тормоз и вышел из машины.

Неуправляемый грузовик сбил 29 детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет. 18 человек госпитализированы, семеро находятся в реанимации, трое из них – в тяжелом состоянии. Движение автомобиля остановила праздничная палатка, в которую он врезался. 

 Напомним, в Киеве произошло жуткое ДТП. Женщина едва успела увернуться и чудом не пострадала, когда фура перевернулась и упала на тротуар.

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